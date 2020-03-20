20 Март 2020 2020-03-20T09:33:59+03:00

Коронавирус в Кузбассе: сколько человек болеет в регионе

Изменить размер текста: A A

На пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Кузбассе, власти региона назвали данные о количестве заболевших и госпитализированных с подозрением на страшную болезнь.

Как оказалось, в Кузбассе новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет. По-прежнему в больнице находятся два человека, чьи тесты на коронавирус оказались положительными. Однако за минувшие сутки попали в больницы и были изолированы еще несколько человек.

- Общее количество наблюдаемых достигло восьми. Это люди, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. У части из них первые анализы дали отрицательный результат, у части - нет. Однако сегодня мы пока не может говорить, заражены они или нет коронавирусной инфекцией, - рассказал замгубернатора Алексей Цигельник. - В настоящее время проводится диагностика и разрабатывается схема лечения.

Также спикеры пресс-конференции отметили, что ситуация по количеству кузбассовцев, находящихся под наблюдением или в самоизоляции, может меняться в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU