15-летняя жительница Кузбасса вымогала деньги у подруги

20 Март 2020 2020-03-20T13:35:23+03:00

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Юная жительница Прокопьевска предстанет перед судом за вымогательство. Ее жертвой стала подруга, испачкавшая ей джинсы во время драки.

15-летняя прокопчанка поссорилась со своей 14-летней подружкой: та хотела дружить с парнем старшей подруги. Ссора была жаркой и только словами не ограничилась: 15-летняя девушка повалила подругу на землю и побила. Та же, отбиваясь, испачкала приятельнице джинсы. Злоумышленницу это рассердило, и она заявила: теперь 14-летняя подруга должна ей компенсацию: 1,5 тысячи рублей за испачканные джинсы и две тысячи рублей за якобы оказанные знаки внимания молодому человеку. А чтобы та не сомневалась в серьезности намерений, ударила по лицу.

Когда избитая 14-летняя прокопчанка пришла домой, родители увидели, что с ней случилось, и отвезли в больницу. Врачи оказали ребенку помощь, а также передали информацию о случившемся в полицию.

Позже оказалось, что злоумышленница воспитывается в неполной семье, ранее в поле зрения стражей порядка не попадала. Со следствием девушка сотрудничать отказалась и вину не признала.

- В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Подросток поставлена на профилактический учет, ее мама привлечена к административной ответственности, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Уголовное дело в отношении прокопчанки-вымогательницы передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU