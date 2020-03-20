За совет лечить сына молитвами прокопчанка отдала миллион рублей

20 Март 2020 2020-03-20T15:36:57+03:00

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Потомственный целитель пообещал жительнице Прокопьевска вылечить ее сына от алкоголизма и наркомании. Дистанционный курс лечения не помог, ведь чудо-лекарь оказался аферистом.

57-летняя прокопчанка совсем отчаялась, пытаясь спасти своего сына от алкоголизма и наркомании. В поисках хорошего доктора она обнаружила в интернете объявление потомственного целителя. Женщина оставила обращение на сайте, и вскоре целитель перезвонил и пообещал избавить ее сына от недугов. Мужчина уверял, что обладает паранормальными способностями и будет лечить пациента на расстоянии. Для этого женщина должна была оплатить ритуалы.

Так она и сделала: читала молитвы и заговоры, зажигала специальные свечи - и оплачивала услуги мага. В общей сложности за дистанционный курс лечения прокопчанка заплатила около миллиона рублей. Увы, никакого результата это не принесло. Когда же женщина попыталась в очередной раз связаться с экстрасенсом, его телефон оказался недоступен. И лишь после этого женщина обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU