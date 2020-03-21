2020-03-21T04:28:36+03:00
Общество

Для приема возможных больных с коронавирусом в Кузбассе готовят еще две клиники

Они будут находиться в Кемерове и Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Для приема возможных больных с коронавирусом готовят еще две клиникиДля приема возможных больных с коронавирусом готовят еще две клиникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Помимо инфекционных больниц в Кузбассе готовятся частично перепрофилировать еще две клиники для приема больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Михаил Малин.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Кузбассе наличие коронавирусной инфекции подтверждено у двух человек, в регионе готовятся перепрофилировать еще две клиники, чтобы принимать больных с опасным заболеванием. Об сообщил начальник департамента здравоохранения региона Михаил Малин., отметив, что это – лишь предупреждающая мера.

- Мы исходим из возможности различных сценариев развития эпидемического процесса, в том числе и возможного роста числа заболевших, - отметил Михаил Малин. - Мы не можем игнорировать динамику распространения болезни в России и в мире. Поэтому приняли решение заранее создать условия для приема больных.

В Кемерове частично будет перепрофилирован Кировский роддом: он сейчас слабо заполнен, и всех его пациенток планирую аккуратно перевести в другие медицинские учреждения. Также Михаил Малин подчеркнул, что при благоприятном развитии событий роста заболеваемости удастся избежать и перепрофилированные больницы вернутся к обычному режиму работы.

- Это будет зависеть от того, насколько тщательно жители Кузбасса будут выполнять рекомендации по профилактике вируса и соблюдать карантин после возвращения из-за рубежа, - сказал начальник департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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