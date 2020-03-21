Частная клиника в Кузбассе заплатит 250 тысяч рублей за пробирки с кровью

21 Март 2020 2020-03-21T06:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из частных клиник поплатится за то, что ее работники неправильно утилизировали пробирки с кровью. На компанию наложен штраф – 250 тысяч рублей

В городе Кемерово прохожие обнаружили на улице мусорные мешки, в которых находились пробирки с кровью. Обеспокоенные, они стали обращаться во все инстанции.

- Благодаря неравнодушным гражданам, которые обнаружили отходы и обратились в Роспотребнадзор и правоохранительные органы, была инициирована проверка и удалось оперативно выявить нарушителей, - сообщил заместитель главы города Кемерово по социальным вопросам Олег Коваленко.

Как оказалось, опасные отходы принадлежали частной клинике «Поликлиника ОВУМ» - ее сотрудники не выполнили процедуру утилизации пробирок со взятой для анализов кровью пациентов и выбросили мусорные мешки с пробирками на территории города. За это клинике предстоит заплатить штраф – 250 тысяч рублей.

Кузбассовцы, обнаружившие пробирки, были обеспокоены тем, что там может находиться кровь, в которой содержится опасный коронавирус. Однако Олег Коваленко отметил, что опасаться нечего: для определения вируса не берут анализ крови. И уж тем более частные клиники не имеют полномочий проводить такие анализы.

- Для этого берут пробы со слизистой. Заявления о том, что пробирки якобы имеют какой-то отношение к анализам на коронавирус абсолютно несостоятельны, это ложь, - заявил Олег Коваленко. - Забор же анализов при помощи тест-систем осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Он отправляет собранный материал в Новосибирск в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU