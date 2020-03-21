2020-03-21T06:38:30+03:00
Происшествия

Кузбассовец с битой в руках отстаивал право на тишину

Тишины он не добился, а свободы может лишиться
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец с битой в руках отстаивал право на тишину. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец с битой в руках отстаивал право на тишину. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Конфликт двух соседей закончился печально для обоих. Один из них игнорировал общественные нормы порядка, а другой устал терпеть постоянный шум. Пострадали оба.

40-летний житель Междуреченска не раз обращался в своей 42-летнему соседу с просьбой не шуметь. Но тот попросту игнорировал просьбы. Мужчина злоупотреблял спиртным, по ночам громко слушал музыку и всячески мешал отдыхать соседям по подъезду и днем, и ночью. В конце концов, 40-летний житель дома пришел к шумному соседу с битой в руках и дважды ударил его по голове.

Нарушителя тишины доставили в травмпункт, а оттуда сообщение о характере травмы поступило в полицию. В отношении борца за тишину теперь заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет.

- Кузбасские полицейские рекомендуют в подобных ситуациях не вступать в конфликты с соседями, а обращаться за помощью в дежурную часть полиции, - обращаются к кузбассовцем представители пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, в соответствии с законом Кемеровской области об административных правонарушениях, в вечернее время с 22.00 и до 08.00, а также в выходные и праздничные дни запрещено нарушать тишину и покой граждан.

Штраф за нарушение закона – от 500 до 1000 рублей. При повторном нарушении штраф может быть увеличен вдвое.

Также следует помнить, что предусмотрено наказание за нарушение тишины и в период с 08:00 до 22:00 за исключением проведения строительно-монтажных, ремонтных работ, проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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