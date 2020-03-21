2020-03-21T09:21:17+03:00
Происшествия

Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городе

Мужчина убил двух женщин и собутыльника
Екатерина РОМАНОВА
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Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городеПьяный бомж устроил резню в кузбасском городеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечернее застолье завершилось трагедией в Мариинске 20 марта. Здесь пьяный мужчина зарезал трех человек, а еще одного ранил. Злоумышленник задержан.

Трое мужчин и две женщины, не имеющие определенного места жительства, вечером 20 марта распивали спиртное в одном из домов города Мариинска. Один из приятелей нецензурно оскорбил 23-летнего участника застолья. Тот разозлился, схватил нож и стал наносить ранения. Причем не только тому, кто его оскорбил, а всем своим приятелям и приятельницам.

28-летний собутыльник агрессивного мужчины сумел покинуть место резни и рассказать о том, что случилось, своей сожительнице. Та вызвала полицию, а прибывшие на место преступления стражи порядка – врачей скорой помощи. Медикам пришлось констатировать смерть 34- и 57-летней женщины, а также 39-летнего мужчину. Раненого 28-летнего участника застолья доставили в больницу и оказали необходимую помощь. 23-летнего мужчину, смертельно ранившего своих собутыльников, задержали.

- В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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