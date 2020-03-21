Кузбассовец совершил преступление с помощью сим-карты

21 Март 2020 2020-03-21T10:42:46+03:00

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23-летний житель Междуреченска был весьма обеспокоен: он обнаружил, что из телефона пропала сим-карта, а с банковского счета – 35 тысяч рублей. Со своей бедой он пришел в полицию.

Молодой междуреченец рассказал стражам порядка, что номер сим-карты был подключен к мобильному банку. И пропажа 35 тысяч рублей со счета напрямую связана с исчезновением сим-карты из телефона. Сотрудники полиции установили, что преступник, ограбивший междуреченца, живет с ним в одной квартире. Им оказался родной брат потерпевшего. 18-летний юноша, к слову, ранее судимый, просил у старшего брата денег на развлечения, но тот отказал. Тогда молодой человек взял его сим-карту и получил доступ к счету.

- Украденные средства горожанин потратил на посещение кафе и ставки на спортивные мероприятия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Он может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU