+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта

21 Март 2020 2020-03-21T11:33:10+03:00

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Последний выходной день уходящей недели отметится в Кузбассе сильным штормовым ветром, дождем с мокрым снегом и довольно высокой температурой – до +13.

В ночь с 21 на 22 марта в Кузбассе ожидается +1…-4 градуса, местами – до -9. В Кемерове разбег температуры не такой большой: -1…+1. При этом местами пройдет дождь и мокрый снег, отложение снега и гололедица. Кроме того, юго-западный ночью и западный днем ветер усилится до 19-24 метров в секунду, а при порывах – до 25-27.

Днем воздух на территории Кузбасса прогреется до +3…+8 градусов, при этом на юге местами столбики термометров поднимутся до отметок +13 градусов. В Кемерове ожидается +4…+6. Также возможен небольшой дождь и мокрый снег, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU