2020-03-21T11:33:10+03:00
Общество

+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта

Синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 мартаФото: Алексей ИГНАТОВИЧ
Изменить размер текста:

Последний выходной день уходящей недели отметится в Кузбассе сильным штормовым ветром, дождем с мокрым снегом и довольно высокой температурой – до +13.

В ночь с 21 на 22 марта в Кузбассе ожидается +1…-4 градуса, местами – до -9. В Кемерове разбег температуры не такой большой: -1…+1. При этом местами пройдет дождь и мокрый снег, отложение снега и гололедица. Кроме того, юго-западный ночью и западный днем ветер усилится до 19-24 метров в секунду, а при порывах – до 25-27.

Днем воздух на территории Кузбасса прогреется до +3…+8 градусов, при этом на юге местами столбики термометров поднимутся до отметок +13 градусов. В Кемерове ожидается +4…+6. Также возможен небольшой дождь и мокрый снег, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта
Кузбассовец совершил преступление с помощью сим-карты
Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городе
Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучше
Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса
Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами
Кузбассовец с битой в руках отстаивал право на тишину
Частная клиника в Кузбассе заплатит 250 тысяч рублей за пробирки с кровью
Для приема возможных больных с коронавирусом в Кузбассе готовят еще две клиники
В Кузбассе заработали дополнительные горячие линии по коронавирусу
За совет лечить сына молитвами прокопчанка отдала миллион рублей
В Новокузнецке 137 человек отправятся на карантин после отдыха в Таиланде
15-летняя жительница Кузбасса вымогала деньги у подруги
Россельхозбанк и Mastercard подключили своим клиентам оплату покупок через сервис Garmin Pay
6-летняя девочка из Новокузнецка сбежала от бабушки и пропала
Специалисты назвали количество тестов на коронавирус в Кузбассе
Как выглядят врачи, борющиеся с коронавирусом в Кемерове
Неподалеку от Шерегеша произошло землетрясение
В отделении с больными коронавирусом кузбассовцами врачи находятся круглосуточно
Коронавирус в Кузбассе: сколько человек болеет в регионе
Россельхозбанк в 1,2 раза увеличил кредитование сезонных работ
Когда закончатся каникулы в Кузбассе: департамент образования назвал даты
В Кузбассе размер заявки на кредит по льготной сельской ипотеке на 14 процентов ниже среднероссийского – исследование
Супруги из Кузбасса отсудили у автомобилиста-лихача 520 тысяч рублей
В Кузбассе изъяли 440 килограммов опасной рыбы и морепродуктов
Волейболисты «Кузбасса» проведут домашний матч с «Динамо-ЛО» без зрителей