2020-03-21T12:45:51+03:00
Происшествия

За работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 лет

Мужчина выбрал неправильную работу
Екатерина РОМАНОВА
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За работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 летЗа работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 летФото: Кирилл ЧАЩИН
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Соглашаясь выполнить работу, кузбассовцам следует подумать о ее законности. Так, один из новокузнечан согласился поработать курьером, а теперь его ждет лишение свободы.

Житель Новокузнецка получил в одном из мессенджеров предложение поработать курьером. Мужчина должен был развозить и раскладывать по тайникам свертки с запрещенным веществом. Во время выполнения одно из заданий на него обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы. Они заметили, как горожанин обследовал территорию гаражного массива, а потом сел в автомобиль и уехал.

Впрочем, уже через несколько минут машину остановили сотрудники ГИДД, которым уже передали информацию о подозрительном мужчине. И действительно? В кармане водительской двери лежали 54 свертка с «солью» - это позже подтвердила экспертиза. В общей сложности масса изъятого превышала 30 граммов.

Новокузнечанин стал фигурантом уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. Теперь он может лишиться свободы на срок до 20 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что сейчас в регионе проводится первый этап Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках мероприятия в Кузбассе работают телефонные горячие линии, по которым можно сообщить адреса, где осуществляется незаконная торговля запрещенными веществами.

Акция продлится до 27 марта 2020 года. В Главном управлении МВД России по Кемеровской области звонки принимаются по телефонам: 8-(3842)-58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, а также по номерам «02» и «102» (с мобильного телефона). Вопросы о лечении наркотической зависимости граждане могут задать по телефону доверия наркологического диспансера Кемеровской области: 8-(3842)-57-07-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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