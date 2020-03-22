В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора

22 Март 2020 2020-03-22T05:03:58+03:00

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На должность первого заместителя прокурора Кемеровской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен старший советник юстиции Андрей Тимошичев.

Новому первому заместителю прокурора 52 года. в 1994 году он окончил Уральскую юридическую академию по специальности «Правоведение». С 1992 года начал работать в должности старшего следователя прокуратуры войсковой части 9391. Затем - старшего следователя прокуратуры войсковой части 9346, следователя по особо важным делам прокуратуры ЗАТО города Межгорье, прокурора комплекса «Байконур».

В апреле 2014 Андрей Тимошичев вступил в должность заместителя прокурора Кемеровской области.

За время службы он неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации: Андрею Тимошичеву была объявлена благодарность, досрочно присвоен классный чин. Он награжден медалью «290 лет прокуратуре Российской Федерации», нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU