2020-03-22T05:03:58+03:00
Общество

В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора

В должность вступил Андрей Тимошичев
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора. ФОТО: пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Изменить размер текста:

На должность первого заместителя прокурора Кемеровской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен старший советник юстиции Андрей Тимошичев.

Новому первому заместителю прокурора 52 года. в 1994 году он окончил Уральскую юридическую академию по специальности «Правоведение». С 1992 года начал работать в должности старшего следователя прокуратуры войсковой части 9391. Затем - старшего следователя прокуратуры войсковой части 9346, следователя по особо важным делам прокуратуры ЗАТО города Межгорье, прокурора комплекса «Байконур».

В апреле 2014 Андрей Тимошичев вступил в должность заместителя прокурора Кемеровской области.

За время службы он неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации: Андрею Тимошичеву была объявлена благодарность, досрочно присвоен классный чин. Он награжден медалью «290 лет прокуратуре Российской Федерации», нагрудными знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке автомобиль упал с моста в реку
Два автомобиля загорелось ночью в Кузбассе
В Кемерове закрыли антисанитарное кафе
Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса
В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора
Мошенники продают кузбассовцам путевки в «Артек», «Океан» и «Орленок»
За обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублей
За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаров
За работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 лет
+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта
Кузбассовец совершил преступление с помощью сим-карты
Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городе
Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучше
Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса
Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами