2020-03-22T06:23:48+03:00
Общество

В Кемерове закрыли антисанитарное кафе

В заведении нашли многочисленные нарушения
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове закрыли антисанитарное кафеВ Кемерове закрыли антисанитарное кафеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Управлением Роспотребнадзора проведена проверка предприятия общепита в Кемерово по улице Тухачевского 50/4. Проверка выявила многочисленные нарушения, в результате чего предприятие временно закрыто.

Как было установлено ведомством, предприятие общественного питания не было подключено к системам водопровода и канализации, у продавца отсутствовало гигиеническое обучение и аттестация, на емкостях с пищевыми продуктами не было маркировочных ярлыков, отсутствовал договор на вывоз пищевых отходов, мусора, а производственный контроль не проводился.

Учитывая, что подобные нарушения создают угрозу здоровью людей, было принято решение временно приостановить работу общепита.

Суд Ленинского района требования удовлетворил и постановил временно приостановить деятельность предприятия на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке автомобиль упал с моста в реку
Два автомобиля загорелось ночью в Кузбассе
В Кемерове закрыли антисанитарное кафе
Финальное шоу конкурса «Миссис Кузбасс 2020» перенесли из-за коронавируса
В Кузбассе назначен первый заместитель прокурора
Мошенники продают кузбассовцам путевки в «Артек», «Океан» и «Орленок»
За обработку от клещей власти Кемерова заплатят 888 тысяч рублей
За два года в Кузбассе в восемь раз выросло число электрокаров
За работу курьером новокузнечанин может лишиться свободы на 20 лет
+13 и штормовой ветер ожидаются в Кузбассе 22 марта
Кузбассовец совершил преступление с помощью сим-карты
Пьяный бомж устроил резню в кузбасском городе
Двоим заразившимся коронавирусом кузбассовцам стало лучше
Матч между ВК «Кузбасс» и «Динамо ЛО» отменен из-за коронавируса
Самолет из Таиланда в Новокузнецке встречали с термометрами