В Кемерове закрыли антисанитарное кафе

22 Март 2020 2020-03-22T06:23:48+03:00

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Управлением Роспотребнадзора проведена проверка предприятия общепита в Кемерово по улице Тухачевского 50/4. Проверка выявила многочисленные нарушения, в результате чего предприятие временно закрыто.

Как было установлено ведомством, предприятие общественного питания не было подключено к системам водопровода и канализации, у продавца отсутствовало гигиеническое обучение и аттестация, на емкостях с пищевыми продуктами не было маркировочных ярлыков, отсутствовал договор на вывоз пищевых отходов, мусора, а производственный контроль не проводился.

Учитывая, что подобные нарушения создают угрозу здоровью людей, было принято решение временно приостановить работу общепита.

Суд Ленинского района требования удовлетворил и постановил временно приостановить деятельность предприятия на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU