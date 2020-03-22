22 Март 2020 2020-03-22T12:08:05+03:00

В понедельник в Кузбассе похолодает до -15 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день

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В понедельник, 23 марта, в Кузбассе снова похолодает. Такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на понедельник по области ожидается -5…-10 градусов, по северу до -15 градусов. Днем воздух прогреется до-2…-7 градусов, а по югу может быть даже теплеет – от 0 до +5 градусов. Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду с порывами, до 25-27 метров, днем он немного утихнет, скорость составит 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров.

В понедельник синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные, а днем небольшие осадки преимущественно в виде снега, ночью местами метели.

В Кемерове в ночь на понедельник ожидается -6…-8 градусов, днем температура повысится до -4…-6 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU