Кузбассовец устроил поджог после ссоры с возлюбленной

22 Март 2020 2020-03-22T13:13:47+03:00

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В Новокузнецком районе 31-летний мужчина обиделся на гражданскую супругу и в отместку решил сжечь чужое имущество. Поводом для такого поступка послужило нежелание возлюбленной мириться после очередной ссоры.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, пара поссорилась в декабре прошлого года, и женщина уехала жить к родителям. Вскоре мужчина приехал мириться, но разговор не состоялся. Тогда от обиды он с помощью найденных щепок и бумаги поджег находящуюся на территории баню и скрылся. Строение было полностью уничтожено огнем, ущерб составил 50 тысяч рублей.

Мужчину удалось вычислить и задержать. В ходе расследования он во всем признался, а также в счет возмещения причиненного ущерба передал потерпевшим 2 000 рублей и приобрел им пластмассовый таз.

-В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU