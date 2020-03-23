Пожилой мужчина погиб при пожаре в Кузбассе

23 Март 2020 2020-03-23T09:08:10+03:00

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Утро 23 марта в Новокузнецке началось с пожара на улице Верхне-Редаково. Здесь сгорел дом, а также погиб 56-летний мужчина.

Около чаетырех часов утра жители улицы Верхне-Редаково, что в Куйбышевском районе города Новокузнецка, обратили внимание на то, что в одном из соседних домов начался пожар. Тут же они сообщили об этом пожарным. На часах в это время было 04.10. На место ЧП тут же выдвинулись 14 человек и четыре единицы техники. Полностью справиться с пожаром удалось лишь в 04.46.

- На момент прибытия первого подразделения в доме открытым огнем горели крыша и веранда, из окон шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши и стены, полностью сгорела веранда. В общей сложности площадь пожара составила 42 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования. Сейчас точную причину и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты – в том числе и следователи. Как оказалось, уже после тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины.

- Погибшему было 56 лет. Сейчас на месте работает следственная группа, которой предстоит установить обстоятельства пожара, а также точную причину гибели мужчины, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU