23 Март 2020 2020-03-23T12:52:00+03:00

Мужчина с татуировкой «За Вас» пропал в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В последний раз его видели 28 февраля

Изменить размер текста: A A

Почти месяц разыскивают в Кузбассе 40-летнего высокого мужчину. Среди особых примет пропавшего - татуировка на кисти.

Константина Назина, 40-летнего жителя Березовского, сотрудники полиции разыскивают с 28 февраля 2020 года. Утром того дня он ушел из дома и больше его не видели. На связь с родными мужчина не выходит.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, волос прямой светло-русый, стрижка короткая, лоб высокий, брови прямые, глаза голубые.

Особые приметы: на тыльной стороне правой кисти татуировка в виде надписи «За Вас».

Был одет: куртка темного цвета удлиненная с капюшоном, черная кофта, черные спортивные штаны, ботинки коричневого цвета на шнурках.

Если вам известно местонахождение Константина Назина после 28 февраля, сообщите об этом сотрудникам полиции. Конфиденциальность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам: 8 (384-4) 53-11-00, 8 (384-4) 53-12-11, 102 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU