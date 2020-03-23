23 Март 2020 2020-03-23T12:57:47+03:00

В Кузбассе прошли молебны по погибшим в пожаре в «Зимней вишне». Фото: Кузбасская митрополия

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В кузбасских храмах прошли молебны по погибшим в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». С момента трагической даты прошло два года.

21 марта, в третью субботу Великого поста, по благословению главы Кузбасской митрополии во всех храмах региона прошли молебны о жертвах трагедии, которая произошла в Кемерове 25 марта 2018 года. Пожар унес жизни 60 человек, из которых 37 - это дети.

Как сообщили в Кузбасской митрополии, для общего поминовения в Знаменский кафедральный собор Кемерова прибыли митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.

По окончании литургии митрополит Аристарх призвал помнить о жертвах пожара и всегда горячо молиться о них.

ИСТОЧНИК KP.RU