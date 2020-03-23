2020-03-23T12:59:18+03:00
Общество

Кузбасские волонтеры предложили помочь школьникам на карантине с компьютерами

В регионе запущен благотворительный проект «Цифропомощь»
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские волонтеры предложили помочь школьникам на карантине с компьютерамиКузбасские волонтеры предложили помочь школьникам на карантине с компьютерамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе запущен благотворительный проект по реализации дистанционного обучения «Цифропомощь». Его инициаторами стали волонтеры.

Суть проекта заключается в том, что любой желающий, у кого есть невостребованная компьютерная и мобильная техника в рабочем состоянии, может передать ее ученикам, которые во время дистанционного обучения испытывают технические проблемы. Чтобы школьники могли полноценно заниматься, техника должна быть выпущена не ранее 2012 года.

- Акция призвана развить механизмы удаленной работы школьников и расширить образовательное пространство, - отметили в департаменте образования Кузбасса.

Проконсультироваться по приему оборудования можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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