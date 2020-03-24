2020-03-24T03:31:46+03:00
Общество

Новокузнечанин выращивал коноплю в квартире родственницы

Еще одну «теплицу» он обустроил на съемной квартире
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин выращивал коноплю в квартире родственницыНовокузнечанин выращивал коноплю в квартире родственницыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Один из новокузнечан увлекся решил выращивать запрещенные растения – причем прямо в квартире. Теперь он может лишиться свободы на срок до 20 лет.

32-летний житель города Новокузнецка обустроил настоящие теплицы с коноплей. Одна из них находилась в квартире его родственницы, вторая – в арендованном специально для этого жилище. Из конопли мужчина изготавливал марихуану, а потом продавал ее. Однако долго вести преступный бизнес не удалось: сотрудники полиции задержали горожанина в тот момент, когда он пытался сбыть очередную партию наркотика.

- У драгдилера стражи порядка изъяли два свертка с запрещенным веществом общей массой 550 граммов, что является крупным размером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении мужчины заведено уголовное дело в ближайшее время он лишится своего хобби и не сможет выращивать запрещенные растения. К слову, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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