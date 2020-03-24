Магазин в помещении мастерских работал в Белове

24 Март 2020 2020-03-24T08:03:21+03:00

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Владелец одного из нежилых помещений в Белове сделал ремонт, однако не согласовал проведение работ. Теперь он обязан вернуть все в первоначальный вид.

У одного из жителей Белова в собственности находится нежилое помещение. По документам это - корпус механических мастерских, но на самом деле здесь продают продукты. Более того, владелец помещений провел тут ремонт, не имея на то разрешения. Так, вместо окна он сделал дверь, установил металлическую лестницу, по которой можно подняться на второй этаж, частично заложил оконные проемы и даже демонтировал вспомогательные помещения. Все эти переделки однажды могли причинить вред людям.

Администрация Беловского городского округа обратилась в суд и потребовала, чтобы гражданин привел здание в первоначальный вид. Суд удовлетворил эти требования.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, находящихся в собственности гражданина, а также постановление о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Благодаря данным мерам принудительного характера, гражданин привел помещение в первоначальное состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU