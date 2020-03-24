24 Март 2020 2020-03-24T09:18:19+03:00

Новокузнечанка пойдет под суд за 1000 таблеток для похудения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Жительница города Новокузнецка приобрела таблетки для похудения. Но вместо того, чтобы обрести фигуру мечты, стала фигуранткой уголовного дела.

Новокузнечанка точно знала: капсулы «Билайт B-lite» обязательно сделают ее легкой и стройной. Оттого-то она и приобрела эти таблетки для похудения. Правда, покупать пришлось в интернете, ведь таблетки содержат сильнодействующее вещество, сибутрамин, и их перемещение через границу России ограничено.

Когда партия нелегальных чудо-таблеток прибыла из Казахстана в Новокузнецк, посылка попала в поле внимания сотрудников Кемеровской таможни и УМВД России по городу Новокузнецку. 960 капсул в блистерах – общей сложностью почти 300грамм – были без медицинских документов, подтверждающих врачебное назначение препарата, наименовании и точном количестве назначенных капсул.

- Получательница подтвердила, что данный препарат она приобрела посредством мобильного телефона в интернет-магазине, достоверно зная о незаконности и запрете его ввоза, - отметили представители пресс-службы кемеровской таможни. - Капсулы изъяты и помещены на хранение. В отношении жительницы Новокузнецка возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу сильнодействующих веществ.

За желание быть стройняшкой новокузнечанка может поплатиться свободой на срок от трех до семи лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU