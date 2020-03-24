Больная туберкулезом алиментщица сбежала из кузбасской больницы

24 Март 2020 2020-03-24T12:03:47+03:00

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Жительница Мариинска, имея опасное заболевание, самовольно покинула больницу, отказавшись от лечения. Для того чтобы заставить ее пройти курс до конца, пришлось обращаться в суд.

Одна из жительниц Мариинска состояла на учете в противотуберкулезном диспансере: у нее диагностировали туберкулез легких. Однако вылечить ее никак не удавалось: начав очередной курс, она вновь и вновь сбегала из больницы. После этого спокойно передвигалась по городу - в том числе и в местах, где было весьма многолюдно. Большинство из тех, с кем общалась женщина, не знали о ее заболевании. А значит, их здоровье постоянно подвергалось угрозе.

Чтобы защитить интересы неопределенного круга лиц, прокурор города Мариинска обратился в суд с иском о принудительной госпитализации горожанки. Суд удовлетворил иск, а судебные приставы вручили женщине требование о принудительной госпитализации и доставили ее в больницу - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

К слову, приставам эта горожанка хорошо знакома не только как пациент противотуберкулезного диспансера. Ее дети находятся в детском доме, и перед ними у женщины накопился внушительный долг по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU