Число заболевших ОРВИ и гриппом в Кузбассе выросло

24 Март 2020 2020-03-24T16:28:59+03:00

Однако этот показатель оказался ниже эпидемического порога

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В Кузбассе выросло число заболевших острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Несмотря на это, эпидемический порог на прошедшую неделю не превышен.

Как рассказали в кузбасском управлении Роспотребнадзора, с 16 по 22 марта в регионе зафиксировано 19,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

- Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 73,5 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 3,8 процента. Заболеваемость выше эпидемического порога на 5,5 процента зарегистрирована среди детей 0-2 лет, - сообщили в ведомстве. - В остальных индикаторных группах населения уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 1,2-33,2 процента.

В целом по сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 1595 человек, или на 8,8 процента.

В Кемерове за отчетный период зарегистрировано 5,6 тысячи случаев ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU