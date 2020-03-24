В Кузбассе вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T16:37:00+03:00

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В областном центре прошло очередное заседание межведомственного штаба, который обеспечивает меры по охране здоровья населения. По результатам штаба было решено ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Большая часть мер, которые поручил ввести губернатор региона Сергей Цивилев, ориентирована на то, чтобы дать возможность жителям соблюдать самоизоляцию или как можно реже оказываться в местах массового скопления людей. Так, во все районы области будут выезжать автолавки с товарами первой необходимости и продуктами питания по социальным ценам. Кроме того, на помощь пенсионерам, инвалидам, маломобильным гражданам, ветеранам придут волонтеры. Они будут покупать лекарства, помогать с уборкой дворов частных домов от снега и мусора.

Для медицинских работников будут организованы учения на случай вспышки распространения коронавирусной инфекции. А количество участников всевозможных совещаний и заседаний, в том числе и в правительстве Кузбасса, будет ограничено.

- Губернатор Кузбасса призвал жителей по возможности использовать только безналичный способ оплаты, а также отметил, что по отношению к нарушителям карантинного режима будут применяться меры, предусмотренные законом, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU