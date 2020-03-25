2020-03-25T06:42:53+03:00
Общество

Кузбасское предприятие незаконно сбрасывало в реки сточные воды

Нарушения при проверке обнаружила прокуратура
Ирина АВТУШКО
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Кузбасское предприятие незаконно сбрасывало в реки сточные водыКузбасское предприятие незаконно сбрасывало в реки сточные водыФото: Аца КОШТЭ
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В Таштаголе предприятие, которое занимается водоотведением, незаконно сбрасывало загрязняющие вещества и микроорганизмы в окружающую среду. Это обнаружилось во время прокурорской проверки.

Как выяснилось, специального разрешения на сброс сточных вод, которые из трех разных точек попадали в реки Кондома и Каменушка, у организации не было, что является нарушением Водного кодекса и закона «Об охране окружающей среды».

Еще в сентябре 2019 года за нарушения директору предприятия был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако устранять их он не спешил, поэтому прокурор Таштагола направил в суд исковые заявления и потребовал обязать организацию оформить разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

- Таштагольский городской суд полностью удовлетворил требования прокурора, предприятие обязано получить разрешение на сброс, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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