После ссоры с матерью в Кузбассе пропала школьница
Жительница Анжеро-Судженска и ее дочь не сошлись во мнениях относительно одежды. Из-за этого 15-летняя школьница ушла из дома и пропала.
15-летняя школьница мечтала о новых джинсах. Она рассказала об этом своей маме, однако та сказала, что не станет их покупать. Женщина и девушка серьезно поссорились, и тогда школьница решила отомстить матери.
Вечером девочка ушла на прогулку, а потом позвонила маме и сказала, что домой не вернется. Говорить, где именно она сейчас находится, школьница не стала. Тогда 45-летняя женщина обратилась за помощью в полицию.
- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнюю в квартире ее знакомых, где она планировала остаться ночевать, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
С девочкой и ее мамой сотрудники полиции провели серьезный разговор, а потом вернули подростка домой.
ИСТОЧНИК KP.RU