2020-03-25T06:52:06+03:00
Происшествия

После ссоры с матерью в Кузбассе пропала школьница

Разногласия возникли из-за джинсов
Екатерина РОМАНОВА
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После ссоры с матерью в Кузбассе пропала школьницаПосле ссоры с матерью в Кузбассе пропала школьницаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Жительница Анжеро-Судженска и ее дочь не сошлись во мнениях относительно одежды. Из-за этого 15-летняя школьница ушла из дома и пропала.

15-летняя школьница мечтала о новых джинсах. Она рассказала об этом своей маме, однако та сказала, что не станет их покупать. Женщина и девушка серьезно поссорились, и тогда школьница решила отомстить матери.

Вечером девочка ушла на прогулку, а потом позвонила маме и сказала, что домой не вернется. Говорить, где именно она сейчас находится, школьница не стала. Тогда 45-летняя женщина обратилась за помощью в полицию.

- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнюю в квартире ее знакомых, где она планировала остаться ночевать, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

С девочкой и ее мамой сотрудники полиции провели серьезный разговор, а потом вернули подростка домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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