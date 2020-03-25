Михаил Малин о коронавирусе в Кузбассе: «Мы сдерживаем распространение инфекции»

25 Март 2020 2020-03-25T10:58:04+03:00

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На пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Кузбассе министр здравоохранения региона Михаил Малин ответил на волнующий многих вопрос: почему в Кузбассе нет роста количества зараженных коронавирусом.

Михаил Малин отметил, что в Кузбассе действительно нет роста заболеваемости коронавирусом. Более того, один из двух заразившихся опасной инфекцией уже выписан из больницы. Это министр здравоохранения Кузбасса связал с тем, что в Кузбассе одновременно с появлением первых заразившихся стали вводиться ограничительные мероприятия - именно они и сдерживают рост заболеваемости.

- Кузбасс одним из первых стал пересматривать график всех наших слетов, олимпиад и так далее. Вспомните, какие дискуссии были по поводу карантина у детей - а потом вся страна потянулась за Кузбассом. Мы одни из самых первых в лечебных учреждениях ввели карантин. Задача сейчас у здравоохранения сделать так, чтобы количество потенциально зараженных людей максимально растянулось во времени. И тогда мощности системы здравоохранения хватит для того, чтобы справиться с этой ситуацией, - отметил Михаил Малин.

ИСТОЧНИК KP.RU