2020-03-25T10:58:04+03:00
Общество

Михаил Малин о коронавирусе в Кузбассе: «Мы сдерживаем распространение инфекции»

Министр здравоохранения региона рассказал, почему так мало заболевших
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Михаил Малин о коронавирусе в Кузбассе: «Мы сдерживаем распространение инфекции». ФОТО: кадр видео трансляцииМихаил Малин о коронавирусе в Кузбассе: «Мы сдерживаем распространение инфекции». ФОТО: кадр видео трансляции
Изменить размер текста:

На пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Кузбассе министр здравоохранения региона Михаил Малин ответил на волнующий многих вопрос: почему в Кузбассе нет роста количества зараженных коронавирусом.

Михаил Малин отметил, что в Кузбассе действительно нет роста заболеваемости коронавирусом. Более того, один из двух заразившихся опасной инфекцией уже выписан из больницы. Это министр здравоохранения Кузбасса связал с тем, что в Кузбассе одновременно с появлением первых заразившихся стали вводиться ограничительные мероприятия - именно они и сдерживают рост заболеваемости.

- Кузбасс одним из первых стал пересматривать график всех наших слетов, олимпиад и так далее. Вспомните, какие дискуссии были по поводу карантина у детей - а потом вся страна потянулась за Кузбассом. Мы одни из самых первых в лечебных учреждениях ввели карантин. Задача сейчас у здравоохранения сделать так, чтобы количество потенциально зараженных людей максимально растянулось во времени. И тогда мощности системы здравоохранения хватит для того, чтобы справиться с этой ситуацией, - отметил Михаил Малин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На карантине по коронавирусу в Кузбассе находится 947 туристов
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метров
Михаил Малин объяснил, зачем закрывают Кемеровский областной перинатальный центр
Губернатор Кузбасса опубликовал видео с памятного мероприятия из Парка Ангелов
Михаил Малин о коронавирусе в Кузбассе: «Мы сдерживаем распространение инфекции»
Кузбассовец обещал заразить конкурентов коронавирусом за 50 тысяч рублей
Служба по погибшим в «Зимней вишне» прошла в часовне парка Ангелов
После ссоры с матерью в Кузбассе пропала школьница
Школьник разместил в интернете видео и подставил отца на крупный штраф
В Кемерове начали принимать заявки на отлов бродячих кошек и собак
Кузбасское предприятие незаконно сбрасывало в реки сточные воды
Прокопчанка приревновала мужа к бывшей супруге и подожгла ее автомобиль
В Кузбассе вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом