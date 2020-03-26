В новокузнецком кафе нашли тараканов

26 Март 2020 2020-03-26T07:26:33+03:00

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В Новокузнецке судебные приставы закрыли кафе, которое работало в антисанитарных условиях. При проверке в нем нашли многочисленные нарушения.

Одно из кафе в Центральном районе города работало с нарушениями, которые опасны для здоровья посетителей. В частности, было установлено, что дезинсекционные работы в кафе проводились раз в месяц при требуемом проведении контрольных обследований для организаций общественного питания, заселенных членистоногими, - четыре раза месяц, не заселенных членистоногими, - дважды в месяц.

- В кафе были обнаружены тараканы в мучном цехе, моечной; не выполнялись мероприятия, исключающие возможность доступа синантропных членистоногих в помещения кафе, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Так, вентиляция в мучном цехе работала без металлической сетки, отсутствовала герметизация в проходах коммуникаций в стенах и потолках горячего, мучного, мясо-рыбного цехов. Также обнаружились отверстия в подвесных потолках мучного, горячего цехов, моечной, стыках пола и стен во всех помещениях.

Суд обязал предпринимателя устранить выявленные нарушения, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU