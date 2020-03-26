2020-03-26T07:29:01+03:00
Общество

В Кузбассе более 50 тысяч школьников подключат к цифровой платформе дистанционного обучения

В проекте будут участвовать 205 образовательных учреждений
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе более 50 школьников подключат к цифровой платформе дистанционного обученияВ Кузбассе более 50 школьников подключат к цифровой платформе дистанционного обученияФото: Мария ЛЕНЦ
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С 30 марта более 50 тысяч учащихся подключатся к цифровой платформе дистанционного обучения. В проекте примут участие 205 школ.

Платформа представляет собой комплексную цифровую среду для дистанционного взаимодействия учителей с учениками. Здесь будут представлены самые актуальные учебные методические комплексы. Кроме того, возможности платформы включают в себя индивидуальный выбор образовательной программы, оперативную обратную связь, использование интерактивных форматов обучения: видео, инфографика, обучающие тренажеры.

Стоит отметить, что цифровая платформа - не замена учителя. Каждый ученик будет иметь личный кабинет и собственный учебный план по необходимым ему предметам, а педагог сможет управлять образовательным процессом онлайн: давать задания и следить за их выполнением. Часть заданий будет давать сама платформа.

Как рассказали в департаменте образования и науки Кузбасса, участие в проекте примут ученики 5-8-х классов 205 школ городов Белово, Березовский, Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга, Осинники, Киселевск, а также Беловского, Тяжинского, Чебулинского, Кемеровского, Гурьевского, Промышленновского, Мариинского, Таштагольского, Яйского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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