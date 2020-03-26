2020-03-26T07:46:37+03:00
Общество

В курортном Шерегеше закрывают исправительную колонию строгого режима

Режимное учреждение мешало развитию туризма
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В курортном Шерегеше закрывают исправительную колонию строгого режимаВ курортном Шерегеше закрывают исправительную колонию строгого режимаФото: Лия Гараева
Изменить размер текста:

В Шерегеше закрывается исправительная колония строгого режима № 4. Ее закрытие инициировал глава Кузбасса Сергей Цивилев, а Министерство юстиции уже определило список мероприятий по ликвидации.

Еще весной 2018 года Сергей Цивилев инициировал работу по закрытию исправительной колонии строгого режима,которая долгое время работала в поселке Шерегеш. Соседство режимного учреждения с горнолыжным курортом мешало его активному развитию. А с его закрытием появится возможность развивать инфраструктуру, повышать туристический сервис и увеличивать количество туристов, которые приезжают сюда круглый год.

Около двух лет правительство Кузбасса вместе с Правительством Российской Федерации, Министерством юстиции и Федеральной службой исполнения наказаний решали вопрос о ликвидации исправительного учреждения или переносе его в другое место.

Сейчас в ИК № 4 идет работа с каждым сотрудником. Им предлагают работу в других исправительных учреждениях. При этом затраты на переезд в другой населенный пункт и наем жилья будут компенсированы.

- Параллельно организованы плановые мероприятия по переводу осужденных в другие исправительные учреждения региона с соответствующим режимом, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса со ссылкой на ГУФСИН РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще у одного кузбассовца выявили коронавирус
В курортном Шерегеше закрывают исправительную колонию строгого режима
В Кузбассе более 50 тысяч школьников подключат к цифровой платформе дистанционного обучения
В новокузнецком кафе нашли тараканов
Утром в Кузбассе было землетрясение
На разборки с соседкой кузбассовец пришел с топором
Автомобилистка из Новокузнецка сбила ребенка и уехала
Молодым терапевтам и педиатрам выплатят по 500 тысяч рублей в Кузбассе
Трое новокузнечан отобрали у 9-летней сироты квартиру
На карантине по коронавирусу в Кузбассе находится 947 туристов
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
В Новокузнецке сгорел мебельный цех площадью 600 квадратных метров
Михаил Малин объяснил, зачем закрывают Кемеровский областной перинатальный центр
Губернатор Кузбасса опубликовал видео с памятного мероприятия из Парка Ангелов
Михаил Малин о коронавирусе в Кузбассе: «Мы сдерживаем распространение инфекции»
Кузбассовец обещал заразить конкурентов коронавирусом за 50 тысяч рублей
Служба по погибшим в «Зимней вишне» прошла в часовне парка Ангелов
После ссоры с матерью в Кузбассе пропала школьница
Школьник разместил в интернете видео и подставил отца на крупный штраф
В Кемерове начали принимать заявки на отлов бродячих кошек и собак
Кузбасское предприятие незаконно сбрасывало в реки сточные воды
Прокопчанка приревновала мужа к бывшей супруге и подожгла ее автомобиль
В Кузбассе вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом