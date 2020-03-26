В курортном Шерегеше закрывают исправительную колонию строгого режима

26 Март 2020 2020-03-26T07:46:37+03:00

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В Шерегеше закрывается исправительная колония строгого режима № 4. Ее закрытие инициировал глава Кузбасса Сергей Цивилев, а Министерство юстиции уже определило список мероприятий по ликвидации.

Еще весной 2018 года Сергей Цивилев инициировал работу по закрытию исправительной колонии строгого режима,которая долгое время работала в поселке Шерегеш. Соседство режимного учреждения с горнолыжным курортом мешало его активному развитию. А с его закрытием появится возможность развивать инфраструктуру, повышать туристический сервис и увеличивать количество туристов, которые приезжают сюда круглый год.

Около двух лет правительство Кузбасса вместе с Правительством Российской Федерации, Министерством юстиции и Федеральной службой исполнения наказаний решали вопрос о ликвидации исправительного учреждения или переносе его в другое место.

Сейчас в ИК № 4 идет работа с каждым сотрудником. Им предлагают работу в других исправительных учреждениях. При этом затраты на переезд в другой населенный пункт и наем жилья будут компенсированы.

- Параллельно организованы плановые мероприятия по переводу осужденных в другие исправительные учреждения региона с соответствующим режимом, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса со ссылкой на ГУФСИН РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU