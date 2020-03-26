В Шерегеше построят новую канатную дорогу

26 Март 2020 2020-03-26T08:57:43+03:00

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Главгосэкспертиза повторно рассмотрела проект и результаты инженерных изысканий на строительство в Шерегеше пассажирской канатно-кресельной дороги. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

После актуализации результатов инженерно-геодезических изысканий и обновления топосъемки проектом предусмотрено строительство подвесной одноканатной дороги для транспортировки лыжников и сноубордистов протяженностью 992,9 метра с перепадом высот между верхней и нижней станциями в 254,9 метра. Пропускная способность дороги составит 1501 человек в час.

- Финансирование работ планируется осуществлять без привлечения средств бюджета Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Горнолыжный комплекс «Шерегеш», построенный в 1981 году, расположен у подножия горы Зеленой в одноименном поселке в Таштагольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU