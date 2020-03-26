Два новокузнецких сквера отремонтируют и благоустроят
Сразу два сквера в скором времени закончат благоустраивать в Новокузнецке. Работы в обоих начались в 2019 году, а теперь осталось завершить их.
Глава города Сергей Кузнецов проверил, в каком состоянии находятся два сквера, в которых в 2019 году начались работы по благоустройству. Он отметил, что как только позволит погода, подрядчики завершат их.
Два новокузнецких сквера отремонтируют и благоустроят. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка
Так, в в сквере имени Кузнецова в Центральном районе и в сквере возле бывшего кинотеатра «Пламя» в Кузнецком районе подрядчикам предстоит поправить плитку и бордюрный камень на дорожках, а также убрать за собой строительный мусор.
- Также предстоит выполнить благоустройство: посадить деревья и кустарники, оформить цветники, поправить игровое оборудование. Появится ограждение площадки по выгулу собак, - отметил глава Новокузнецка. - Есть недочеты, но в целом эти общественные пространства с приходом тёплого времени года, уверен, станут местом притяжения новокузнечан.
ИСТОЧНИК KP.RU