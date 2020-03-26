26 Март 2020 2020-03-26T08:39:48+03:00

Один из скверов находится в Центральном районе, другой – в Кузнецком

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Сразу два сквера в скором времени закончат благоустраивать в Новокузнецке. Работы в обоих начались в 2019 году, а теперь осталось завершить их.

Глава города Сергей Кузнецов проверил, в каком состоянии находятся два сквера, в которых в 2019 году начались работы по благоустройству. Он отметил, что как только позволит погода, подрядчики завершат их.

Два новокузнецких сквера отремонтируют и благоустроят. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка

Так, в в сквере имени Кузнецова в Центральном районе и в сквере возле бывшего кинотеатра «Пламя» в Кузнецком районе подрядчикам предстоит поправить плитку и бордюрный камень на дорожках, а также убрать за собой строительный мусор.

- Также предстоит выполнить благоустройство: посадить деревья и кустарники, оформить цветники, поправить игровое оборудование. Появится ограждение площадки по выгулу собак, - отметил глава Новокузнецка. - Есть недочеты, но в целом эти общественные пространства с приходом тёплого времени года, уверен, станут местом притяжения новокузнечан.

ИСТОЧНИК KP.RU