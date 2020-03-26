Фура повалила опору ЛЭП на легковушку в Белове

26 Март 2020 2020-03-26T09:12:44+03:00

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Вечером 25 марта в Третьем микрорайоне города Белово произошло ДТП. Здесь грузовой автомобиль повалил опору линии электропередачи. А та, в свою очередь, повредила легковушку.

Авария произошла на территории одного из торговых центров города около пяти часов вечера. Водитель автомобиля марки MAN был не слишком внимательным на дороге: он не учел плохую видимость и не выбрал безопасную скорость при движении. Когда же водитель понял, что именно он создал опасную ситуацию на дороге, он не принял необходимых мер, чтобы избежать аварии.

- Фура задела опору линии электропередачи, и та упала на припаркованный автомобиль «Лада Калина», - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. - Легковой автомобиль получил повреждения. В момент ДТП автомобиль был пуст, так что пострадавших нет.

Водителю же грузового автомобиля придется отвечать за причиненный вред имуществу физического лица. В отношении него заведено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU