Попутчик лишил кузбассовца глаза стаканом

26 Март 2020 2020-03-26T10:18:25+03:00

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Двое мужчин оказались в одном вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток. Однако добраться до пункта назначения им не удалось: один попал с травмами в больницу, другой – в полицию.

37-летний житель Новосибирска ехал в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владивосток. Чтобы поездка была веселее, он выпил алкогольных напитков. Рядом с ним находился 20-летний кузбассовец. Молодой человек никак не мог открыть бутылку с водой и в шуточной форме комментировал свои действия. Новосибирцу показалось, что эти слова относятся к нему, воспринял это как личное оскорбление и решил отомстить. Он взял в руки стеклянный стакан и ударил им попутчика.

- Работники поездной бригады оказали потерпевшему первую помощь, на ближайшей станции он был передан медицинским работникам, но глаз мужчины врачам спасти не удалось, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Кемеровской области.

В отношении новосибирца на станции Ачинск возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он может лишиться свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU