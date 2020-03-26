2020-03-26T11:47:21+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса Минобороны развернуло оперативный штаб на базе Кемеровского гарнизона

Проверки войск пройдут с 25 по 28 марта
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Из-за угрозы коронавируса Минобороны развернуло оперативный штаб на базе Кемеровского гарнизонаИз-за угрозы коронавируса Минобороны развернуло оперативный штаб на базе Кемеровского гарнизонаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство обороны РФ развернуло оперативные штабы на территории Центрального военного округа в рамках внезапной проверки готовности к ликвидации ЧС, связанных с угрозой массового заражения вирусными инфекциями. Один из них базируется в Кузбассе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оперативные штабы развернуты на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского, Челябинского территориальных гарнизонов.

- В штабах проводится работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планов обсервационных и карантинных мероприятий в районах размещения войск на полигонах, организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, подготовке специализированного казарменного фонда для госпитализации условно заболевших военнослужащих, - сообщили в Минобороны.

Проверки войск будут проходить в период с 25 по 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24