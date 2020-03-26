Из-за угрозы коронавируса Минобороны развернуло оперативный штаб на базе Кемеровского гарнизона

26 Март 2020 2020-03-26T11:47:21+03:00

Проверки войск пройдут с 25 по 28 марта

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Министерство обороны РФ развернуло оперативные штабы на территории Центрального военного округа в рамках внезапной проверки готовности к ликвидации ЧС, связанных с угрозой массового заражения вирусными инфекциями. Один из них базируется в Кузбассе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оперативные штабы развернуты на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского, Челябинского территориальных гарнизонов.

- В штабах проводится работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планов обсервационных и карантинных мероприятий в районах размещения войск на полигонах, организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, подготовке специализированного казарменного фонда для госпитализации условно заболевших военнослужащих, - сообщили в Минобороны.

Проверки войск будут проходить в период с 25 по 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU