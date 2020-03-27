Из-за коронавируса в Кузбассе временно закрывают кафе и рестораны
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о приостановлении работы предприятий общественного питания. Для посетителей они будут закрыты с 28 марта по 5 апреля.
Согласно документу, будет приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких помещений, а также доставки заказов.
«Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, осуществляющие организацию питания для работников организаций», - говорится в документе.
Также в постановлении отмечается, что до 30 апреля будут закрыты фудкорт-зоны в торгово-развлекательных центрах.
Документ вступил в силу 26 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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