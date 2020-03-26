2020-03-26T14:33:01+03:00
Общество

В Кемерове на маршруты вышли 15 новых автобусов

Они будут ходить по направлениям с самым интенсивным пассажиропотоком
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове на маршруты вышли 15 новых автобусов. Фото: Пресс-служба АПКВ Кемерове на маршруты вышли 15 новых автобусов. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кемерове на маршруты вышли 15 новых автобусов производства Нефтекамского автозавода (НЕФАЗ). Они будут курсировать по самым востребованным у пассажиров направлениям.

Автобусы вместимостью 106 человек каждый работают на экологичном газомоторном топливе. Весь транспорт низкопольный и адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями.

Как рассказали в министерстве транспорта Кузбасса, автобусы выйдут на маршруты № 5, 8, 91, 101, 127, 126 - там отмечается интенсивный пассажиропоток. Кроме того, восемь автобусов до июня поступят в Новокузнецк. Всего же в Кузбасс до конца года придут 100 транспортных средств.

Стоимость одного автобуса составляет более восьми миллионов рублей. Техника поступила в город в рамках муниципального контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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