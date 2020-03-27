2020-03-27T03:19:42+03:00
Происшествия

Не достанься никому: Ревнивая новокузнечанка напала на супруга с ножом

Мужчина попал в больницу, а женщина пойдет под суд
Екатерина РОМАНОВА
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Не достанься никому: Ревнивая новокузнечанка напала на супруга с ножомНе достанься никому: Ревнивая новокузнечанка напала на супруга с ножомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Настоящая драма разыгралась в Новокузнецке в январе 2020 года. здесь горожанка, узнав об измене, едва не зарезала мужа.

51-летняя жительница Новокузнецка была очень расстроена, когда узнала, что ее 52-летний супруг встречается с другой женщиной. Она решила с ним побеседовать, но мирного разговора не получилось. Горожанка принялась оскорблять мужа, обвинять его в неверности, а потом и вовсе схватила нож и ударила им супруга в живот. Когда эмоции поутихли, женщина вызвала скорую помощь, и врачи доставили мужчину в больницу.

- Новокузнечане предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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