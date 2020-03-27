27 Март 2020 2020-03-27T08:19:57+03:00

В Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина по коронавирусу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Полицейские Кузбасса продолжают оказывать содействие Роспотребнадзору и Минздраву в проверках соблюдения жителями режима самоизоляции. В результате проверок они вычислили пятерых человек, нарушивших карантин и покинувших свои дома.

Все жители области, приехавшие из-за границы, обязаны в течение 14 дней находиться дома. Однако не все это распоряжение соблюдают, подвергая тем самым опасности окружающих.

Во время проверок полицейские выявили троих жителей Кемерова, которые вопреки правилам отсутствовали дома. Грубо нарушила карантин и семейная пара в Киселевске, которая вернулась из поездки в Арабские Эмираты.

- Сотрудники полиции совместно со специалистами Роспотребнадзора собрали в отношении нарушителей материалы. В результате граждане были привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские проводят такие проверки ежедневно и напоминают, что помимо административной ответственности за нарушение карантина предусмотрена и уголовная по статье 236 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU