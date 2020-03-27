2020-03-27T08:19:57+03:00
Общество

В Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина по коронавирусу

Они привлечены к административной ответственности
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина по коронавирусу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина по коронавирусу. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полицейские Кузбасса продолжают оказывать содействие Роспотребнадзору и Минздраву в проверках соблюдения жителями режима самоизоляции. В результате проверок они вычислили пятерых человек, нарушивших карантин и покинувших свои дома.

Все жители области, приехавшие из-за границы, обязаны в течение 14 дней находиться дома. Однако не все это распоряжение соблюдают, подвергая тем самым опасности окружающих.

Во время проверок полицейские выявили троих жителей Кемерова, которые вопреки правилам отсутствовали дома. Грубо нарушила карантин и семейная пара в Киселевске, которая вернулась из поездки в Арабские Эмираты.

- Сотрудники полиции совместно со специалистами Роспотребнадзора собрали в отношении нарушителей материалы. В результате граждане были привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские проводят такие проверки ежедневно и напоминают, что помимо административной ответственности за нарушение карантина предусмотрена и уголовная по статье 236 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 30 марта по 3 апреля в Кузбассе пройдут отключения телерадиосигнала
Кузбасские СМИ изменили свои логотипы в поддержку профилактики коронавируса
Сидящих на карантине кузбассовцев зовут участвовать в онлайн-конкурсе
В Кузбассе у колхоза арестовали 33 единицы техники за долги
В Кузбассе временно отменены диспансеризация и профосмотры населения
Прилетевших в Кузбасс туристов из Таиланда взяли под контроль
МЧС Кузбасса предупредило жителей о ветре до 20 метров в секунду
Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 27 марта
В Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина по коронавирусу
350 кузбассовцев вошли в волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях коронавируса
Полиция Кузбасса опровергла фейк про облавы на детей и подростков из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Кузбассе временно закрывают кафе и рестораны
Услуги Россельхозбанка не выходя из дома: возможности биометрической системы и «Голосового помощника»
В Кузбассе временно прекращают работу ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Из-за коронавируса горнолыжные комплексы закрываются в Кузбассе
Не достанься никому: ревнивая новокузнечанка напала на супруга с ножом
В Кемерове на маршруты вышли 15 новых автобусов
Кемеровские коммунальщики продезинфицируют подъезды, лифты и домофоны из-за коронавируса
Жительница Кузбасса убила сестру из-за излишнего внимания отца
В Новокузнецке продолжается снос незаконных киосков
Из-за угрозы коронавируса Минобороны развернуло оперативный штаб на базе Кемеровского гарнизона
Попутчик лишил кузбассовца глаза стаканом
Кузбасские хирурги удалили женщине килограммовую опухоль
Фура повалила опору ЛЭП на легковушку в Белове
Два новокузнецких сквера отремонтируют и благоустроят
В Шерегеше построят новую канатную дорогу
Еще у одного кузбассовца выявили коронавирус
В курортном Шерегеше закрывают исправительную колонию строгого режима
В Кузбассе более 50 тысяч школьников подключат к цифровой платформе дистанционного обучения