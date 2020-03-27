В Кузбассе временно отменены диспансеризация и профосмотры населения

27 Март 2020 2020-03-27T09:58:26+03:00

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В Кузбассе временно приостановлено проведение диспансеризации населения и профилактических осмотров. Меры приняты для снижения рисков заражения коронавирусом.

Как рассказали в министерстве здравоохранения области, ограничения распространяются и на плановую помощь.

- Отменена госпитализация в дневные стационары и запись на плановую госпитализацию пациентов в государственные медорганизации региона, кроме тех, где оказывается помощь онкологического, гематологического, фтизиатрического, психиатрического, наркологического профилей, помощь ВИЧ-инфицированным, а также искусственное прерывание беременности до 12 недель, - сообщили в ведомстве.

Меры действуют с 23 марта и до особого распоряжения властей. Кроме того, людям старше 65 лет рекомендуется реже посещать общественные места, магазины, пользоваться транспортом. Если требуется помощь, врача лучше вызвать на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU