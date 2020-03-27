2020-03-27T11:18:07+03:00
Общество

Сидящих на карантине кузбассовцев зовут участвовать в онлайн-конкурсе

Творческий конкурс #СамоИзоЛента запущен правительством области
Ирина АВТУШКО
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Сидящих в карантине кузбассовцев зовут участвовать в онлдайн-конкурсеСидящих в карантине кузбассовцев зовут участвовать в онлдайн-конкурсеФото: Евгения ГУСЕВА
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Правительством региона запущен всекузбасский творческий конкурс #СамоИзоЛента. Приняв в нем участие, жители области смогут рассказать, как проводят будни на карантине.

- Цель акции - повысить ответственность жителей Кузбасса в условиях угрозы нового коронавируса и объединить их усилия в борьбе с общей бедой, - рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса. - Для участия необходимо выложить в соцсети видеоролик, фотографию, иные творческие работы о том, как необычно и с пользой провести свободное время дома.

Под публикацией в выбранной соцсети нужно обязательно добавить хэштеги #СамоИзоЛента , #ОдинДома, #ДомасПользой, #АяУчусь, #яНаСпорте, #АяМастер, #ЯМогу.

Итоги конкурса будут подводиться каждую неделю. Авторы, набравшие самое большое количество оценок, получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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