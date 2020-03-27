Кузбасские СМИ изменили свои логотипы в поддержку профилактики коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T11:20:28+03:00

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Журналисты регионального медиахолдинга «Кузбасса» в условиях профилактики коронавируса временно изменили логотипы своих изданий, теле- и радиоканалов. Так они призывают жителей области проявить ответственность и без необходимости не покидать дома.

Измененные логотипы можно увидеть на официальных сайтах и группах в соцсетях СМИ, входящих в холдинг, - это газеты «Комсомольская правда» - Кемерово» и «Кузбасс», телеканал «Кузбасс Первый HD», новокузнецкий «10 канал», радиостанции «Милицейская волна» (Новокузнецк) и «Кузбасс FM».

Например, у «Комсомольской правды» - Кемерово» логотип - известная оранжевая птичка - дополнился медицинской маской.

Знаменитая птичка теперь в маске

У других участников медиагруппы в логотипах появились надписи «Лучше дома» и «Слушай дома». Так журналисты хотят напомнить, что бороться с коронавирусной инфекцией могут не только власти, но и простые жители, всего лишь соблюдая дисциплину при самоизоляции.

Дома тоже найдется, чем заняться

Напоминаем, что по решению президента неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена выходной при сохранении заработной платы. Как минимум в этот период лучше ограничить контакты и поберечь себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU