27 Март 2020 2020-03-27T14:27:21+03:00

Власти рассказали о ходе строительства Восьмого кассационного суда в Кемерове. Фото: Министерство строительства Кузбасса

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В Кемерове на Притомском проспекте продолжается строительство здания, в котором разместится Восьмой Кассационный суд. Сейчас здесь в смену трудится 360 человек разного профиля.

Сейчас строители устанавливают внутренние перегородки из гипсокартона, ведется монтаж внутренних систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, систем пожаротушения, внутренних сетей связи и слаботочных систем на всех этажах.

-Внутри здания полным ходом идет чистовая отделка кабинетов сотрудников, залов судебных заседаний, коридоров, санитарных узлов. В процессе чистовой отделки 124 кабинета, четыре коридора, 40 залов судебных заседаний во всех блоках здания. Строители приступили к монтажу металлоконструкций панорамных лифтов, - рассказали в министерстве строительства Кузбасса.

Помимо этого, снаружи началась подготовка к благоустройству, ведется отсыпка земельного участка по периметру здания.

ИСТОЧНИК KP.RU