Коронавирус в Кузбассе: у выпускников перенесены сроки сдачи ЕГЭ

28 Март 2020 2020-03-28T06:57:25+03:00

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Из за ситуации с коронавирусом у кузбасских школьников 9 и 11 классов изменились сроки сдачи выпускных экзаменов. ЕГЭ и ОГЭ выпускники начнут сдавать в июне.

-Срок начала основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов – на 9 июня, - сообщили в департаменте образования и науки Кузбасса. - Такие решения готовятся Министерством просвещения России и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Причиной для изменения графика сдачи экзаменов стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а также объявленная нерабочей неделя с 30 марта по 3 апреля.

Отметим, что ранее для основного периода ЕГЭ в 2020 году определяли сроки с 25 мая по 29 июня, а ОГЭ планировался с 22 мая по 30 июня.

В ближайшие дни проект нового расписания экзаменов Рособрнадзор направит в регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU