В Новокузнецке начали выпускать медицинские маски

28 Март 2020 2020-03-28T10:10:29+03:00

Пока производительность – 500 масок в день

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В Новокузнецке одно из муниципальных предприятий приступило к производству медицинских масок. Данные изделия сегодня особенно востребованы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники предприятия изготавливают 500 масок в день, однако в ближайшие недели этот объем будет увеличен.

-В муниципальной сети аптек новокузнечане также могут приобрести стерильные антисептические растворы для обработки ру) как на спиртовой основе, так и с глицерином, - отметил глава города Сергей Кузнецов.

Помимо Новокузнецка защитные маски для лица из хлопчатобумажных и нетканых материалов, трикотажных полотен сегодня производятся в Ленинске-Кузнецком, Юрге, Осинниках, Белове. На кемеровских предприятиях выпускаются дезинфицирующие средства – гипохлорит натрия, хлоргексидин, перекись водорода и др.

ИСТОЧНИК KP.RU