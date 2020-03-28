2020-03-28T10:10:29+03:00
Общество

В Новокузнецке начали выпускать медицинские маски

Пока производительность – 500 масок в день
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке начали выпускать медицинские маскиВ Новокузнецке начали выпускать медицинские маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке одно из муниципальных предприятий приступило к производству медицинских масок. Данные изделия сегодня особенно востребованы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники предприятия изготавливают 500 масок в день, однако в ближайшие недели этот объем будет увеличен.

-В муниципальной сети аптек новокузнечане также могут приобрести стерильные антисептические растворы для обработки ру) как на спиртовой основе, так и с глицерином, - отметил глава города Сергей Кузнецов.

Помимо Новокузнецка защитные маски для лица из хлопчатобумажных и нетканых материалов, трикотажных полотен сегодня производятся в Ленинске-Кузнецком, Юрге, Осинниках, Белове. На кемеровских предприятиях выпускаются дезинфицирующие средства – гипохлорит натрия, хлоргексидин, перекись водорода и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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