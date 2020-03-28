В кузбасском селе из пожара спасли 13 человек
В Кузбассе вечером в пятницу, 27 марта в селе Поперечное в Юрге произошел пожар в многоквартирном доме. Прибывшие на место добровольные пожарные спасли 13 человек.
О пожаре дежурным оперативной службы МЧС сообщил квартиросъемщик загоревшегося дома. Сигнал получили сотрудники пожарной части, и одновременно он также бы передан добровольным пожарным. С учетом того, что расстояние от села до ближайшей пожарной части составляет 42 километра, именно они первыми и прибыли на место.
-На момент прибытия первого подразделения горела квартира на первом этаже, в подъезде сильное задымление. Добровольцы до приезда профессиональных пожарных по приставной лестнице с балконов квартир второго этажа спасли 13 человек, из них три ребенка. Прибывшие подразделения провели локализацию и ликвидацию пожара, дымоудаление, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.
В результате пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра. В качестве причин предварительно называются неполадки при устройстве и эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU