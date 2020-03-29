2020-03-29T08:58:07+03:00
Происшествия

В огороде кузбассовца нашли грядки с запрещенным растением

За это его лишили свободы – условно
Екатерина РОМАНОВА
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В огороде кузбассовца нашли грядки с запрещенным растениемВ огороде кузбассовца нашли грядки с запрещенным растениемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Анжеро-Судженского городского округа разбил возле дома небольшой огородик. Среди прочих растений на грядках были и такие, из-за которых он пошел под суд.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу поступила информация о том, что один из местных жителей выращивает на приусадебном участке не только огурчики и помидорчики, но и запрещенные растения. И действительно: во время обыска стражи порядка обнаружили на приусадебном участке пять грядок с коноплей. Оперативники изъяли 180 культивированных наркотикосодержащих растений. Как оказалось, у мужчины была и уже приготовленная к употреблению марихуана – более 230 граммов.

- Следствием установлено, что горожанин выращивал коноплю, регулярно ухаживая за ней, затем изготавливал из нее и потреблял внутривенно наркотическое вещество, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, а позже суд признал его виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, и приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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