Здание гостиницы снесут в Кемерове

29 Март 2020 2020-03-29T11:34:44+03:00

К работам приступят уже в мае

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В скором времени в Кемерове станет на несколько недостроев меньше. Так, к сносу готовят здание гостиницы и металлический ангар.

Сразу несколько недостроенных объектов в скором времени исчезнут с карты города Кемерово. Среди них – здание гостиницыи металлический ангар на улице Назарова неподалеку от стадиона «Кировец».

- Решили в мае приступить к их ликвидации, - сообщил глава города Илья Середюк в соцсетях.

Также в скором времени завершится снос заброшенного корпуса медицинского университета по улице 40 лет Октября. До конца мая пройдет голосование, на котором жители района смогут определить, что же будет находиться на месте недостроя.

- Еще один недостроенный объект находится во дворе дома № 24 на улице Леонова. Эта постройка не представляет опасности, у нее есть собственник. Однако, сооружение портит внешний вид улицы, - отметил глава города. - Запланировали встречу с владельцем, чтобы обсудить перспективы объекта – дальнейшую его реконструкцию или снос.

В пресс-службе администрации города Кемерово отметили, что на сегодняшний день в областном центре 85 аварийных зданий. 51 из них подлежит демонтажу, а 33 уже снесены.

ИСТОЧНИК KP.RU