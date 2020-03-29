+8 и без осадков ожидается 30 марта в Кузбассе

29 Март 2020 2020-03-29T12:56:49+03:00

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Последний понедельник марта обещает быть теплым и в основном солнечным – такой прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на понедельник, 30 марта, в Кузбассе ожидается от двух до семи градусов мороза. При этом в Кемерове температура опустится до -4…-6, а местами в регионе при прояснениях похолодает до -8…13. Осадков в большинстве территорий не ожидается, а вот небо и ночью, и днем в понедельник может ненадолго затягиваться облаками.

Днем в регионе воздух прогреется до +3…+8 градусов. В Кемерове – до пяти-семи градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, однако на севере возможны порывы до 13 метров в секунду. сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU