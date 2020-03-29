3000 кузбасских педагогов прошли курсы по дистанционному учению

29 Март 2020 2020-03-29T14:55:29+03:00

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Кузбасские учителя на прошедшей неделе сами проходили обучение. Более трех тысяч педагогов прошли обучающие вебинары.

Всего за неделю кузбасские педагоги приняли участие в 124 вебинарах. При этом их участниками стали более 3000 педагогов – об этом сообщает департамент образования и науки.

- Дорогие родители, мы понимаем, что вы очень переживаете за образование ваших детей. Мы тоже за него переживаем, поэтому стараемся провести как можно больше обучающих курсов для педагогов, дать ответы на все ваши вопросы в социальных сетях и по телефонам «горячих линий», - отметили специалисты департамента на странице в соцсетях.

К слову, за прошедшую неделю на областные «горячие линии» поступило 207 звонков, касающихся организации дистанционного образования и прочих учебных вопросов. А с 6 апреля, когда завершатся весенние каникулы, школьники продолжат обучение дистанционно – предварительно, до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU